ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 17 мая, в размере 64.5598 руб. против 64.8489 руб. на 16 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.05.19 - 64.8489 руб.

15.05.19 - 65.3001 руб.

14.05.19 - 65.4703 руб.

09.05.19 - 65.2287 руб.

08.05.19 - 65.2166 руб.





















































































































































































































































"AK&M" от 16.05.2019