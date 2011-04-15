Нефть в ожидании министерской встречи ОПЕК+

В ходе утренних торгов нефтяные котировки корректируются вниз, после уверенного роста днем ранее. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72.5, WTI - $62.9. Давление на контракты усилилось после публикации информации о том, что Китай не заинтересован в продолжении торговых переговоров с США. Сегодня заявления китайской стороны оказывают негативное влияние на рисковые активы. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Тем не менее, цены не нефть завершают неделю на комфортных уровнях на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Вчера Саудовская Аравия официально обвинила Иран в организации вооруженных нападений на свои нефтяные танкеры и объекты нефтепровода "Восток-Запад".



Таким образом, опасения по поводу сокращения предложения на мировом рынке сырья в результате нестабильной ситуации на Ближнем Востоке положительно влияют на нефтяные котировки. В предстоящее воскресенье состоится министерская встреча ОПЕК+, на которой страны, скорее всего, обсудят целесообразность продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца года, однако финальное решение по данному вопросу, на наш взгляд, будет принято уже на аналогичной встрече в июне.





"AK&M" от 17.05.2019