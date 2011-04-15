Рубль укрепляется к евро и стабилен к доллару США

Российский рубль в четверг сохранил позитивную динамику по отношению к евро и остался на прежних уровнях в паре с долларом США. Для российской валюты сохраняется позитивный фон, поддерживающий USD/RUB на фоне увеличения объема покупок валюты ЦБ. Деэскалация напряженности на мировых рынках в комплексе с ростом цен на нефть и сильным спросом на долговые обязательства РФ дает основания смотреть на рубль с оптимизмом. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Пара USD/RUB, закрепившаяся ранее под значимым уровнем 65 руб. пока не идет к пробою следующей поддержки 64.34 руб., но имеет все шансы продолжить понижательную динамику на следующей неделе.



На нефтяном рынке наблюдается активность покупателей из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. При этом, на выходные запланирована встреча мониторингового комитета ОПЕК+, где может обсуждаться целесообразность пересмотра квот по добыче для участников соглашения. В таких условиях часть спекулятивных позиций может быть закрыта перед выходными. Не исключено сдержанное коррекционное снижение, что снизит поддержку для российского рубля в ходе торговой сессии.



Спрос на российские ОФЗ является еще одним драйвером укрепления рубля в конце недели. Индекс гособлигаций RGBI после успешных аукционов 15 мая продолжает двигаться вверх, отмечая снижение доходностей длинных бумаг. Приток в госбумаги со стороны нерезидентов по данным ЦБ продолжается: за апрель их доля среди держателей ОФЗ выросла до 27.1% с 26.2% в конце марта.



В то же время на мировой арене третий день подряд наблюдалось укрепление доллара США. Индекс DXY (доллар против корзины из шести мировых валют) в четверг в очередной раз укрепился, показав прирост на 0,33%. Отчасти такая динамика была связана с ослаблением евро и британского фунта на фоне сообщений об отставке британского премьер-министра Терезы Мэй в июне. Также ослабление напряженности на мировых рынках из-за торговых войн способствовало укреплению доллара к японской йене, которая традиционно считается "тихой гаванью" в периоды нестабильности.



Снижение европейской валюты в четверг привело к ухудшению технической картины по инструменту. Пара EUR/USD по итогам торгов 16 мая формирует пробой трехнедельного треугольника в нижнем направлении, что дает основания ожидать дальнейшего спуска к поддержке в районе 1.11. Такая краткосрочная картина подтверждается среднесрочным нисходящим трендом, что может усилить давление на валюту со стороны спекулянтов.



Сегодня с утра валютная пара USD/RUB торгуется с ростом на 0.03% к ценам закрытия вечерней сессии на Московской бирже.



"AK&M" от 17.05.2019