Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде мая выросла до 7.52% годовых с 7.49% в предыдущей декаде. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Во второй и первой декадах апреля ставка составила 7.53% годовых.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 17.05.2019