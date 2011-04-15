Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале уменьшилась на 27.8% до 3.095 млрд руб.

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в первом квартале 2019 года уменьшилась на 27.8% до 3.095 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение биржи.



Показатель EBITDA сократился на 24.7% до 4.77 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 0.6% до 7.2 млрд руб.



Комиссионные доходы увеличились на 11.1% до 6.118 млрд руб., благодаря росту объема комиссий на денежном и срочном рынках, а также за оказание расчетно-депозитарных услуг. Операционные расходы выросли на 5.9% до 3.737 млрд руб.



"Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку, реализуем проекты, направленные на рост комиссионного дохода, и осуществляем строгий контроль за расходами. В первом квартале операционный доход вырос на 4.2% и составил 10.3 млрд руб., при этом биржа сохранила рентабельность по скорректированной EBITDA на высоком уровне - 70%. Комиссионные доходы в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие два квартала, и увеличились на 11.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подчеркнул финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.



Самый высокий рост продемонстрировали денежный и срочный рынки. Пересмотр тарифов по единому пулу и внедрение новых продуктов способствовали достижению этого результата.



Группа "Московская биржа" включает в себя ПАО "Московская биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)).



Московская биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ (год основания 1992 год) и Группы РТС (год основания 1995 год). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую биржу.



"AK&M" от 17.05.2019