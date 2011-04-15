Кабмин внёс в Госдуму законопроект о компенсациях за нарушение условий содержания под стражей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке получения компенсации за нарушение условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект изменяет судебные средства правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях подозреваемых, обвиняемых и осуждённых за совершение преступлений.



В соответствии с законопроектом, предлагается установить право лиц, находящихся в местах содержания под стражей и в учреждениях уголовно-исполнительной системы, получить компенсацию за нарушения условий содержания за счёт средств федерального бюджета на основании судебного решения, принятого в порядке административного судопроизводства.



Предлагаемое законопроектом средство правовой защиты предусматривает, что административное исковое заявление о компенсации должно быть рассмотрено в разумные сроки и компенсация должна быть выплачена сразу после принятия решения о её присуждении.



Процедуры, устанавливающие порядок рассмотрения административных исковых заявлений о компенсации, и принятие по ним решений должны соответствовать требованиям справедливого рассмотрения по смыслу Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Выплата компенсации будет производиться вне зависимости от вины федерального органа исполнительной власти, учреждения, их должностных лиц, на которых в соответствии с законодательством возложены обязанности по обеспечению надлежащих условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях.





"AK&M" от 17.05.2019