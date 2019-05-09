Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 мая в размере 64.6327 руб. против 64.5598 руб. на 17 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
17.05.19 - 64.5598 руб.
16.05.19 - 64.8489 руб.
15.05.19 - 65.3001 руб.
14.05.19 - 65.4703 руб.
09.05.19 - 65.2287 руб.
"AK&M" от 17.05.2019