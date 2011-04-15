Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 мая

Банк России установил на 18 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.4673

1 Азербайджанский манат 38.0977

100 Армянских драмов 13.4862

1 Белорусский рубль 31.0019

1 Болгарский лев 36.9266

1 Бразильский реал 15.9666

100 Венгерских форинтов 22.2476

1000 Вон Республики Корея 54.0701

10 Гонконгских долларов 82.3430

10 Датских крон 96.6976

1 Доллар США 64.6327

1 Евро 72.2464

100 Индийских рупий 92.1153

100 Казахстанских тенге 17.0321

1 Канадский доллар 47.9542

100 Киргизских сомов 92.5307

10 Китайских юаней 93.4917

10 Молдавских леев 36.0573

1 Новый туркменский манат 18.4929

10 Норвежских крон 73.7193

1 Польский злотый 16.7690

1 Румынский лей 15.1610

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.3192

1 Сингапурский доллар 46.9919

10 Таджикских сомони 68.4850

1 Турецкая лира 10.6591

10000 Узбекских сумов 76.4372

10 Украинских гривен 24.5012

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.6135

10 Чешских крон 28.0682

10 Шведских крон 66.9831

1 Швейцарский франк 64.0498

10 Южноафриканских рэндов 45.0911

100 Японских иен 58.9472

"AK&M" от 17.05.2019