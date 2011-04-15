Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 мая

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 18 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.4673
1 Азербайджанский манат 38.0977
100 Армянских драмов 13.4862
1 Белорусский рубль 31.0019
1 Болгарский лев 36.9266
1 Бразильский реал 15.9666
100 Венгерских форинтов 22.2476
1000 Вон Республики Корея 54.0701
10 Гонконгских долларов 82.3430
10 Датских крон 96.6976
1 Доллар США 64.6327
1 Евро 72.2464
100 Индийских рупий 92.1153
100 Казахстанских тенге 17.0321
1 Канадский доллар 47.9542
100 Киргизских сомов 92.5307
10 Китайских юаней 93.4917
10 Молдавских леев 36.0573
1 Новый туркменский манат 18.4929
10 Норвежских крон 73.7193
1 Польский злотый 16.7690
1 Румынский лей 15.1610
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.3192
1 Сингапурский доллар 46.9919
10 Таджикских сомони 68.4850
1 Турецкая лира 10.6591
10000 Узбекских сумов 76.4372
10 Украинских гривен 24.5012
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.6135
10 Чешских крон 28.0682
10 Шведских крон 66.9831
1 Швейцарский франк 64.0498
10 Южноафриканских рэндов 45.0911
100 Японских иен 58.9472
"AK&M" от 17.05.2019