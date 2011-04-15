Банк России на 18 мая понизил курс евро к рублю почти на 12 копеек до 72.2464 руб., курс доллара США повысил более чем на 7 копеек до 64.6327 руб.

Банк России на 18 мая понизил официальный курс евро к рублю почти на 12 копеек до 72.2464 руб. с 72.3651 руб., курс доллара США повысил более чем на 7 копеек до 64.6327 руб. с 64.5598 руб. 17 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 18 мая уменьшилась более чем на копейку (-0.02%) до 68.0589 руб. с 68.0722 руб. 17 мая.



"AK&M" от 17.05.2019