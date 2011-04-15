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17/05/2019
13:39

Две трети российских семей не имеют сбережений, Левада-Центр

В апреле 2019 года две трети (65%) российских семей заявили, что не имеют никаких сбережений. Накопления могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы. Только 2 из 10 семей с низким материальным достатком, при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями. Об этом говорится в исследовании Левада-Центра.

Большая часть семей, имеющих сбережения, наблюдается в крупных городах: в столице таких более половины жителей (54%). В сельской местности, напротив, ресурсов для откладывания денег заметно меньше: только 29% опрошенных откладывают средства.

В апреле 21% россиян считали, что сейчас хорошее время для сбережений, 32% полагали, что это плохое время для сбережений. Относительное большинство (38%) не могли назвать это время ни хорошим, ни плохим для сбережений.

Говоря о перспективах на ближайший год, россияне обычно более осторожны: преобладают негативные (30%) и нейтральные (44%) настроения. Только 11% россиян полагают, что в следующем году возможностей для сбережений будет больше, чем сегодня. Тем не менее, опросы фиксируют постепенное усиление позитивных ожиданий по сравнению с 2016 и 2017 годами.


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