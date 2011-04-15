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17/05/2019
14:09

ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 4% в первой половине 2020 года, ЦБ

В апреле годовая инфляция снизилась на 0.1 п.п., до 5.2%, наметились предпосылки ее дальнейшего замедления. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в первой половине 2020 года, свидетельствуют материалы ЦБ.

Годовая продовольственная инфляция в апреле не изменилась, при этом существенно уменьшился рост цен на овощи и фрукты. Заметный вклад в рост цен на продовольствие продолжала вносить динамика цен на продукты переработки зерна. Вместе с тем прогнозы хорошего урожая зерновых и снижение цен мирового рынка создают условия для замедления роста цен в этом сегменте потребительского рынка.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился за счет замедления удорожания нефтепродуктов. В условиях действия соглашений между Правительством и крупнейшими нефтяными компаниями цены на бензин в апреле не изменились, дизельное топливо подешевело.

Снизился и темп прироста цен на услуги. Укрепление рубля благоприятно сказалось на стоимости услуг зарубежного туризма, подчеркивает ЦБ.

В апреле уменьшилась доля наиболее быстро дорожающих товаров и услуг и возросла доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен, что указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции.


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