ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 4% в первой половине 2020 года, ЦБ

В апреле годовая инфляция снизилась на 0.1 п.п., до 5.2%, наметились предпосылки ее дальнейшего замедления. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в первой половине 2020 года, свидетельствуют материалы ЦБ.



Годовая продовольственная инфляция в апреле не изменилась, при этом существенно уменьшился рост цен на овощи и фрукты. Заметный вклад в рост цен на продовольствие продолжала вносить динамика цен на продукты переработки зерна. Вместе с тем прогнозы хорошего урожая зерновых и снижение цен мирового рынка создают условия для замедления роста цен в этом сегменте потребительского рынка.



Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился за счет замедления удорожания нефтепродуктов. В условиях действия соглашений между Правительством и крупнейшими нефтяными компаниями цены на бензин в апреле не изменились, дизельное топливо подешевело.



Снизился и темп прироста цен на услуги. Укрепление рубля благоприятно сказалось на стоимости услуг зарубежного туризма, подчеркивает ЦБ.



В апреле уменьшилась доля наиболее быстро дорожающих товаров и услуг и возросла доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен, что указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции.





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