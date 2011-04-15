Внешний фон к середине дня складывается неоднозначный. Нефтяные цены не оставляют попыток роста и прибавляют около 0.5-1% на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Котировки Brent в ближайшие дни могут нацелиться на $75, WTI - в район $65. Инвесторы на этот раз не обратили существенного внимания на данные о росте запасов "черного золота" в США на прошлой неделе, которые были частично компенсированы снижением нефтедобычи и запасов бензина. На выходных интересные новости могут поступить со встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на биржах Европы проходят в умеренно пессимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 на момент написания обзора снизился примерно на 0.6%. Региональная статистика показала рост индекса потребительских цен еврозоны в апреле, по окончательным оценкам, на 1.7% г/г, что совпало с предыдущим значением и прогнозами.



Фьючерс на индекс S&P500 теряет около 0.5%, корректируясь после повышения накануне на фоне неопределенности в дальнейших торговых отношениях США и Китая.



Рубль к середине дня мало изменился против доллара и евро. Доллар оставался чуть выше 64.6 руб., евро консолидировался выше 72 руб.



Российские фондовые индексы в первой половине сессии приостановили наблюдавшееся накануне повышение, но оставались выше ближайших поддержек (2560 пунктов для индикатора Мосбиржи и 1250 пунктов для РТС), которые могут помочь вернуться к росту. Во второй половине сессии существует риск ухудшения настроений в случае весомых продаж в США или разворота нефтяных котировок. Пока что оптимизм на рынке весьма хрупок.







"AK&M" от 17.05.2019