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17/05/2019
17:31

Банк России зарегистрировал программу облигаций Фабрики проектного финансирования на 294 млрд руб.

Банк России зарегистрировал программу облигаций в рамках Фабрики проектного финансирования ("СОПФ ФПФ" группы ВЭБ.РФ) объёмом 294 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Привлечённые средства будут направлены на финансирование проектов фабрики сроком до 20 лет на сумму от 3 млрд руб. В рамках запуска начального этапа Фабрики наблюдательным советом ВЭБ.РФ принято решение о финансировании 3 проектов.

На строительство установки по производству серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. т в год на производственной площадке компании "КуйбышевАзот" в Тольятти будет выдано 6.3 млрд руб. Объём участия ВЭБ.РФ - 3.767 млрд руб. Проект направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и поддержание конкурентоспособности.

Общая стоимость строительства третьей очереди производства метанола мощностью 500 тыс. т в Тульской области составит 22 млрд руб. Инициатор проекта - ОАО "Щекиноазот". ВЭБ.РФ проинвестирует 4.5 млрд руб.

Общий объём инвестиций в финансирование строительства горно-металлургического комбината на базе Удоканского месторождения меди на Севере Забайкалья составит около $1 млрд. Участие ВЭБ.РФ составит эквивалент $490 млн в руб. Первая очередь позволит перерабатывать 12 млн т медной руды в год.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 17.05.2019
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