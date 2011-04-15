В России создан сверхминиатюрный стандарт частоты для 5G и "беспилотников", говорится в сообщении Минпромторга.



"Разработка сверхминиатюрного квантового стандарта частоты на основе атомов рубидия является технологическим прорывом на отечественном рынке в области частотно-временных измерений. Размеры нового прибора существенно расширяют возможности и области его применения. Подобное оборудование в мире производят лишь единичные компании. Наш сверхминиатюрный стандарт не только не уступает, но даже превосходит по некоторым своим техническим характеристикам мировые аналоги", - заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, цитируемый в сообщении.



Уникальное в России оборудование позволит вывести на новый сверхточный уровень технологии для развития навигационных систем, сетей 5G и безопасного беспилотного транспорта, подчеркивает Минпромторг.



Габариты нового прибора не превышают размеры спичечного коробка, что в 3-4 раза меньше размеров существующих стандартов. Сверхминиатюрный стандарт отличается низким энергопотреблением, а также высокой стабильностью частоты, т.е. способностью прибора длительно сохранять воспроизведенные значения сигналов. Это критически важно для использования в комплексных навигационных системах, в первую очередь для определения координат объекта в труднодоступных местах для сигналов глобальных навигационных спутниковых систем или при полном отсутствии спутниковой навигации (шахты, тоннели).



Принципиальной особенностью сверхминиатюрного стандарта частоты является отсутствие сверхвысокочастотного резонатора, который является самым громоздким элементом в системе. Вместо него в приборе применяются такие высокотехнологичные элементы, как миниатюрный лазерный диод и ячейка с парами рубидия оригинальной конструкции. Обе эти технологии освоены в России впервые, сообщил генеральный директор ВНИИФТРИ Росстандарта Сергей Донченко.



Уменьшение габаритов нового стандарта открывает самые широкие возможности применения прецизионного (сверхточного) оборудования в различных сферах жизнедеятельности, требующих сверхточного определения времени и частоты. Сверхминиатюрный стандарт незаменим для развития беспилотного транспорта, а также синхронизации оборудования и передачи данных в высокоскоростных вычислительных сетях, что особенно важно для проведения финансовых операций в банковской сфере, телекоммуникационных систем. Малые размеры прибора позволяют интегрировать их в высокоточные измерительные приборы (анализаторы спектра, анализаторы цепей, осциллографы), что существенно повышает их функциональные характеристики и точность работы, сообщает министерство.



"AK&M" от 17.05.2019