Huawei не согласна с решением Минторга США

Huawei не согласна с решением, которое приняло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Об этом говорится в заявлении компании.



Это решение не отвечает ничьим интересам, от него никто не выиграет, зато американским компаниям, с которыми Huawei ведёт бизнес, будет нанесён значительный экономический ущерб. Не стоит забывать и о негативных последствиях для десятков тысяч американских гражданах, а также о том, что будет подорвано текущее сотрудничество и взаимное доверие, существующее в глобальной цепочке поставок, отметила компания.



Huawei приложит все усилия, чтобы оперативно привлечь средства правовой защиты для решения этого вопроса. Компания сделает все возможное, чтобы максимально смягчить последствия сложившейся ситуации, подчёркивается в заявлении.



Напомним, Министерство торговли США объявило, что внесёт Huawei Technologies Co., Ltd. и её дочерние компании в свой так называемый Entity List. Этот шаг направлен на то, чтобы запретить Huawei покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США.





"AK&M" от 17.05.2019