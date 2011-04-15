Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал выросла на 8.4% до 3.201 млрд руб.

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 8.4% до 3.201 млрд руб. с 2.954 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 24.6% до 26.681 млрд руб. с 21.421 млрд руб., валовая прибыль – на 5.2% до 7.179 млрд руб. с 6.825 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – на 48.9% до 4.032 млрд руб. с 2.708 млрд руб.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 2018 год выросла в 2 раза до 12.004 млрд руб. с 5.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.5% до 102.639 млрд руб. с 90.465 млрд руб., валовая прибыль - на 35.5% до 31.923 млрд руб. с 23.559 млрд руб., операционная прибыль - на 59.9% до 15.55 млрд руб. с 9.726 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 20.416 млрд руб. против 14.643 млрд руб. (+39.4%).







"AK&M" от 17.05.2019