"Аэроэкспресс" временно изменил пути отправления и прибытия на Белорусском вокзале

"Аэроэкспресс" сообщил о временном изменении путей отправления и прибытия ряда аэроэкспрессов Шереметьевского направления на Белорусском вокзале в период с 22:00 17 мая до 6:00 20 мая в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в материалах компании.



В указанный срок ряд аэроэкспрессов будет отправляться и прибывать на 1, 7 и 8 пути Белорусского вокзала.



Для удобства пассажиров "Аэроэкспресс" рекомендует пользоваться подземным переходом, расположенным между 7 и 8 путями.



ООО "Аэроэкспресс" (ИНН 5047066172) - компания-оператор, осуществляющая интермодальные и пригородные пассажирские перевозки в соответствии с лицензией Министерства транспорта РФ, создана в 2005 году. Деятельность "Аэроэкспресса" направлена на организацию железнодорожного сообщения между столицей и аэропортами Московского авиационного узла ("Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево"), а также городом Лобня.



Запуск аэроэкспрессов во Владивостоке между центральным железнодорожным вокзалом и новым аэропортом "Кневичи" состоялся 20 июля 2012 года. С 22 мая 2013 года аэроэкспрессы начали курсировать в Казани. Участниками компании являются ОАО "Российские железные дороги", ООО "Дельта-Транс-Инвест" и частные инвесторы.





"AK&M" от 17.05.2019