Объём ВВП РФ в I квартале вырос на 0.5%

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Объём ВВП РФ в I квартале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 0.5% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.
Напомним, объём ВВП РФ в 2018 году увеличился на 2.3% и составил в текущих ценах 103.876 трлн руб.
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