Белоруссия приостановила транзитные прокачки нефти на Украину из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе. Об этом говорится в сообщении белорусского госконцерна "Белнефтехим".



Согласно новому графику прокачки, её возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая.



Транзит нефти в сторону Польши не осуществляется.

Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке и вовлекает в переработку нефть со стандартными показателями качества. Несмотря на это, на НПЗ до настоящего времени идёт ремонт оборудования, повреждённого загрязнённым сырьём, подчёркивает Белнефтехим.



ОАО "Нафтан" по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут-Полоцк. Трубопровод Унеча-Полоцк, по которому на Нафтан ранее поставлялась нефть, заполнен нефтью, загрязнённой хлоридами, и простаивает, подчёркивается в сообщении.



После переговоров заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Ляшенко с российским вице-премьером Дмитрием Козаком и встречи европейских транспортировщиков нефти в Братиславе сторонами намечены шаги по очистке системы трубопровода на территории Белоруссии для обеспечения поставки нефти в направлении Польши и Германии.



В настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего, над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода "Дружба". Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан".



Напомним, Белнефтехим в конце апреля пожаловался на ухудшение качества нефти из России, поставляемой по нефтепроводу "Дружба".



В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ была создана межведомственная комиссия с участием федеральных органов власти, министерств и ведомств, компании "Транснефть". По итогам проведённой проверки определён источник загрязнения нефти - это узел учёта "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2, четыре человека задержаны и помещены в СИЗО. 4 мая кондиционная нефть поступила на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, в Республику Беларусь, 6 мая началась прокачка кондиционной нефти в сторону узла учёта "Броды" для поставок европейским потребителям.



"AK&M" от 17.05.2019