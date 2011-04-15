Цены на бензин за неделю, с 6 по 12 мая, не изменились – 43.99 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 41.68 руб. за литр, АИ-95 – 45 руб. за литр, АИ-98 – 50.77 руб. за литр, дизель – 45.99 руб. за литр.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.90 до 43.99 руб., марки АИ-95 – от 41.90 до 48.35 руб., марки АИ-98 – от 47.80 до 54.10 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.70 до 42.64 руб., марки АИ-95 – от 44.35 до 46,85 руб., марки АИ-98 – от 51.70 до 53.63 руб. за литр.



За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 20 центрах субъектов Российской Федерации, наиболее заметное в Кызыле – на 0.9% и Хабаровске – на 0.6%.





"AK&M" от 17.05.2019