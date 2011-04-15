Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 мая 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 20 мая 2019 года.



"ДЕЛОВАЯ РОССИЯ" ПОЙДЕТ ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ

ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЕМ МОЖЕТ СТАТЬ ПАВЕЛ ТИТОВ



Как стало известно "Ъ", у одного из крупнейших объединений работодателей - "Деловая Россия" - в ближайшее время может появиться новый руководитель. Сейчас этот пост занимает Алексей Репик. Он станет председателем организации и возьмет на себя представительские функции. По словам источников "Ъ", президентом организации по итогам съезда может стать председатель совета директоров ОАО "Абрау-Дюрсо" Павел Титов - сын уполномоченного по защите прав предпринимателей и одного из основателей "Деловой России" Бориса Титова. Павел Титов подтвердил "Ъ", что "фигурирует как кандидат" на эту должность.





ЗАКЛЮЧЕННЫЕ СМОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЫТКИ В СУД

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРЕСМАТРИВАЕТ ПРАВА СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ



Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому заключенные получат право на денежную компенсацию, если в тюрьме или следственном изоляторе будут нарушены международные нормы содержания под стражей, включая запрет на пытки. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2012 году зафиксировал нарушения статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статьи 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам человека и обязал власти РФ срочно принять меры к устранению "бесчеловечных или унижающих достоинство" условий содержания заключенных. Депутаты готовы одобрить проект, в президентском Совете по правам человека (СПЧ) его считают "крайне важным".





ОБ АРЕСТЕ БАНКИРА ПОПРОСИЛИ В ЕГО ОТСУТСТВИЕ

СЛЕДСТВИЕ ИЩЕТ ФИГУРАНТА ДЕЛА БАНКА "ТРАНСПОРТНЫЙ"



Как стало известно "Ъ", следователи МВД России обратились в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте ранее объявленного в розыск бывшего совладельца рухнувшего четыре года назад КБ "Транспортный" Александра Мазанова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве почти на 21 млрд руб. МВД расследует сразу несколько дел, связанных с хищением огромных средств кредитного учреждения, которое осталось должно кредиторам около 40 млрд руб. По первым двум из них предварительное следствие уже завершено, а фигуранты знакомятся с собранными материалами.





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"AK&M" от 20.05.2019