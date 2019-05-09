ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 18 мая, в размере 72.2464 руб. против 72.3651 руб. на 17 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



17.05.19 - 72.3651 руб.

16.05.19 - 72.6891 руб.

15.05.19 - 73.3712 руб.

14.05.19 - 73.5231 руб.

09.05.19 - 73.0888 руб.



































































































"AK&M" от 20.05.2019