Повтор! Профицит федерального бюджета в январе-апреле составил 683.357 млрд руб.

Профицит федерального бюджета в январе-апреле 2019 года составил 683.357 млрд руб. Объём доходов достиг 6.36 трлн руб., расходов - 5.676 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.



Федеральная налоговая служба перечислила 4.166 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 1.824 трлн руб., другие федеральные органы - 369.273 млрд руб.





"AK&M" от 20.05.2019