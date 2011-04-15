Повтор! Профицит федерального бюджета в январе-апреле составил 683.357 млрд руб.

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Профицит федерального бюджета в январе-апреле 2019 года составил 683.357 млрд руб. Объём доходов достиг 6.36 трлн руб., расходов - 5.676 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.
Федеральная налоговая служба перечислила 4.166 трлн руб., Федеральная таможенная служба - 1.824 трлн руб., другие федеральные органы - 369.273 млрд руб.
"AK&M" от 20.05.2019