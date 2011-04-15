Страны ОПЕК+ воздержались от пересмотра условий сделки

В пятницу нефтяные котировки немного скорректировались с максимумов. Фьючерсы на Brent оставались чуть выше $72 за баррель в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел в воскресенье в Саудовской Аравии. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



По итогам очередной встречи, страны ОПЕК+ вновь подтвердили свою "приверженность достижению сбалансированного рынка". Предложений по увеличению объема добычи по итогам заседания озвучено не было, что было позитивно воспринято участниками рынка сегодня с утра. Саудовский министр Халид аль-Фалих заявил, что участники встречи достигли консенсуса в том, чтобы продолжать мягко снижать мировые запасы нефти.



В то же время министр отметил, что королевство будет чутко реагировать на ситуацию со спросом на "хрупком" рынке. В пресс-релизе ОПЕК были указаны ряд рисков, которые могут привести к пересмотру политики картеля.



В апреле исполнение сделки ОПЕК+ составило 168%, что является рекордным уровнем. В среднем за первые 4 месяца 2019 года исполнение сделки составило 120%. По действующим условиям, 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+ договорились сократить совокупную добычу на 1.2 млн б/с. Следующая встреча, на которой могут быть пересмотрены условия сделки, состоится 25-26 июня.



Фьючерсы на Brent сегодня с утра прибавляют более 1% и торгуются выше $73 за баррель. Позитивная динамика на рынке может быть продолжена, особенно при позитивных для нефти статданных из США, где две недели подряд наблюдается сокращение добычи.



В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США снизилось и достигло на прошлой неделе 802 установок (-3). В годовом выражении сокращение составляет -42 установок. Чуть более половины всех буровых (454) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.



Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением о потенциально более низком темпе роста производства в США в 2019 году. На протяжении двух минувших недель производство в Штатах снижалась на 100000 б/с в неделю и по последним данным составило 12.1 млн б/с. Тем не менее, пока США по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.



В это же время в Канаде количество буровых установок осталось на уровне 22 установок. Годом ранее в это же время было 38 установок. Сегодня с утра фьючерсы на Brent растут +1.4% к уровням закрытия предыдущего дня.



"AK&M" от 20.05.2019