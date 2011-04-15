У индекса Мосбиржи нет поводов для пробоя сопротивления

Последние два торговых дня прошлой неделе Индекс Мосбиржи так и не нашел поводов для пробития зоны сопротивления 2580-2590 пунктов. И такая картина наблюдает третий раз за последние полтора месяца. Нет никаких оснований ждать, что и сегодня рублевый индикатор вырвется вверх, открыв себе дорогу в район 2620 пунктов. Однако локальные всплески, и даже обновления исторических максимумов вполне возможны. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



В пятницу российский рынок акций закрывался практически на максимумах американских индексов, который поздно вечером развернулись и пошли вниз. Сегодня фьючерсы на них прибавляют около 0.3%, но все равно находятся ниже уровня закрытия нашего рынка на прошлой неделе.



С другой стороны, сильно, почти на 1.5%, отскочила нефть на фоне разрастания ближневосточного конфликта и пятничной статистики Baker Hughes об очередном снижении числа буровых установок в США, что должно сказаться и на понижении добычи нефти в стране. Сейчас котировки "черного золота" пытаются закрепиться выше $73 за баррель. У них есть потенциал роста в район $75.



Дорожающая нефть частично поддержит российские акции, и аналитики ждут открытия рынка около нуля, быть может с небольшим снижением.



Для любителей торговли в лонг наиболее интересной бумагой по-прежнему остается "Лукойл", который продолжит отыгрывать решение о выкупе акций для сокращения уставного капитала. У бумаги есть потенциал роста процентов на 5, но далеко не факт, что он реализуется в полном объеме.



Рубль вполне может подрасти еще. Рынок ждет снижения ставки ЦБ и в том числе из-за этого увеличивается спрос на ОФЗ. К тому же приближается налоговый период. Поэтому покупка доллара против рубля пока опасна. Первой целью укрепления российской валюты является отметка 64.10, более отдаленной - 63.6 руб. за доллар, где вырисовыввается сильная линия поддержки дальнейшему снижению пары доллар-рубль.



"AK&M" от 20.05.2019