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20/05/2019
12:41

Минэкономразвития представило экспертному сообществу предложения по совершенствованию территориального планирования

Минэкономразвития представило экспертному сообществу предложения по совершенствованию территориального планирования. Об этом говорится в сообщении министерства.

На площадке Торгово-промышленной палаты 17 мая 2019 года прошло обсуждение предложений по совершенствованию территориального планирования с экспертным сообществом.

Предложения направлены на повышение качества документов территориального планирования, сокращение сроков подготовки и согласования таких документов, учет положений Стратегии пространственного развития, национальных и федеральных проектов, увязку документов стратегического и территориального планирования, дальнейшее развитие федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

Предложения подготовлены в рамках плана мероприятий "Трансформация делового климата" Минэкономразвития России с участием экспертов, представителей разработчиков документов территориального планирования и заказчиков.

С целью реализации предложений Министерством отобраны пилотные проекты из числа нескольких субъектов Российской Федерации.

По итогам обсуждения был одобрен перечень предложений, которые в ближайшее время будут направлены в Правительство РФ.



"AK&M" от 20.05.2019
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