Минэкономразвития представило экспертному сообществу предложения по совершенствованию территориального планирования. Об этом говорится в сообщении министерства.



На площадке Торгово-промышленной палаты 17 мая 2019 года прошло обсуждение предложений по совершенствованию территориального планирования с экспертным сообществом.



Предложения направлены на повышение качества документов территориального планирования, сокращение сроков подготовки и согласования таких документов, учет положений Стратегии пространственного развития, национальных и федеральных проектов, увязку документов стратегического и территориального планирования, дальнейшее развитие федеральной государственной информационной системы территориального планирования.



Предложения подготовлены в рамках плана мероприятий "Трансформация делового климата" Минэкономразвития России с участием экспертов, представителей разработчиков документов территориального планирования и заказчиков.



С целью реализации предложений Министерством отобраны пилотные проекты из числа нескольких субъектов Российской Федерации.



По итогам обсуждения был одобрен перечень предложений, которые в ближайшее время будут направлены в Правительство РФ.







"AK&M" от 20.05.2019