Ингосстрах запустил сервис натурального возмещения в страховании имущества физических лиц

Ингосстрах первым на российском страховом рынке предоставил клиентам возможность сделать ремонт в квартире или доме за счёт страховщика после наступления страхового случая. Теперь клиент может выбрать как денежную выплату, так и опцию ремонта в повреждённом помещении. При этом форма возмещения (денежная или натуральная) не влияет на стоимость полиса. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Новая услуга Ингосстраха - восстановительный ремонт отделки квартиры/дома после страхового случая - оказывается партнерами страховщика - строительными компаниями, которые проходят серьезный конкурсный отбор. Ремонтные работы оплачивает Ингосстрах, денежные средства перечисляются строительной компании в пределах утвержденного объема работ. Ремонт будет произведен с соблюдением всех необходимых стандартов по технологии восстановления после страхового случая.



Натуральной формой возмещения могут воспользоваться как новые клиенты, так и те, кто уже имеет действующие договоры страхования недвижимости. При подаче заявления о страховом случае клиенту нужно просто выбрать форму урегулирования - "натуральная" или "денежная" - и поставить галочку в нужном поле. В случае выбора натуральной формы к клиенту вместе с экспертом Ингосстраха приедет мастер, чтобы сразу же на месте договориться обо всех нюансах предстоящего ремонта.



Новый сервис позволяет учитывать предпочтения клиента по графику проведения ремонтных работ: к примеру, по 2 часа в день, в течение 24 часов или только в выходные дни. Специалисты самостоятельно купят материалы для выполнения ремонтных работ с учетом пожеланий клиента и в пределах сметы и доставят их до объекта недвижимости.



В настоящий момент сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области. В будущем он появится и в других регионах страны.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 20.05.2019