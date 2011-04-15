Реформа ВТО необходима для обеспечения устойчивости организации, МЭР

Торговые войны, а также попытки некоторых экономик урегулировать споры на двусторонней основе без учёта принципов ВТО подрывают всю архитектуру многосторонней торговли. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Тимур Максимов на встрече министров торговли экономик АТЭС в г. Винья-дель-Мар (Чили). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



На встрече обсуждались вопросы развития многосторонней торговой системы, продвижения региональной экономической интеграции, а также достижения устойчивого и инклюзивого роста в условиях цифровизации.



Т.Максимов отметил, что сегодня наблюдается кризис многосторонней торговой системы.



"Мы являемся свидетелями затяжных торговых войн, распространения протекционистских мер и вынужденной парализации органов ВТО", - сказал Т.Максимов.



Замминистра призвал партнеров придать импульс борьбе с односторонними торговыми ограничениями. Для обеспечения устойчивости ВТО к деструктивным действиям, по словам Т.Максимова, необходимо провести реформу организации по трем направлениям: переговоры, мониторинг, разрешение споров. "Мы внимательно следим за ситуацией вокруг Апелляционного органа ВТО. Нельзя допустить, чтобы она распространилась и на другие механизмы урегулирования споров между членами организации", - добавил он.



По мнению Т.Максимова, форум АТЭС - подходящая площадка для выработки лучших решений в торговой политике и выработки соответствующих рекомендаций экономиками АТЭС. Он добавил, что неотъемлемым элементом Азиатско-Тихоокеанской интеграции является ЕАЭС, имеющий значительный опыт по устранению препятствий на внутреннем рынке.



Заместитель министра выразил готовность делиться лучшими региональными практиками, назвав одной из них переход странами Евразийского союза, ранее принявшими Таможенный кодекс ЕАЭС, на электронное таможенное декларирование и в перспективе на систему "единого окна".



В контексте повестки инклюзивного роста глава российской делегации предложил партнерам взаимодействие по вопросам обеспечения населения удаленных территорий доступом к базовым услугам: образовательным, медицинским, финансовым. Особый акцент был сделан на электронных государственных услугах. "Внедрение многофункциональных центров позволило жителям отдаленных районов во всех 85 регионах России получать более 100 видов государственных услуг в "одном окне", - добавил Т.Максимов.



У главы российской делегации также состоялись двусторонние встречи с представителями делегаций США, Сингапура, Гонконга, Вьетнама, Чили, Филиппин, Канады, Мексики и Кореи. В центре внимания оказались вопросы состояния торгово-экономических отношений, взаимодействия по линии ЕАЭС, а также доступа российской продукции на рынки этих стран.



"AK&M" от 20.05.2019