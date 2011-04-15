РСА предупредил о незаконности оформления полисов ОСАГО на бланках компании "НАСКО"

Российский союз автостраховщиков (РСА) в связи с отзывом лицензии АО "НАСКО" ("Национальная страховая компания Татарстан") предупреждает сотрудников и представителей АО "НАСКО", а также автовладельцев о том, что договоры ОСАГО, заключенные от имени компании "НАСКО", а также договоры ОСАГО, заключенные в электронном виде, начиная с 15 мая 2019 года, являются недействительными. Об этом говорится в сообщении РСА.



"Заключение договоров ОСАГО АО "НАСКО" в электронном виде и на бланках страховой компании АО "НАСКО", начиная с 15 мая 2019 года преследуется по закону", - заявляет РСА.



При покупке полиса ОСАГО РСА настойчиво рекомендует всем автовладельцам проверять номер бланка полиса на сайте РСА.



Банк России отозвал лицензию у НАСКО 14 мая 2019 года. После этого РСА начал работу по осуществлению компенсационных выплат по ОСАГО за НАСКО. Союз оценивает объем обязательств этой страховой компании по обязательной "автогражданке" в 7 млрд руб.









"AK&M" от 20.05.2019