Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/05/2019
14:18

РСА предупредил о незаконности оформления полисов ОСАГО на бланках компании "НАСКО"

Российский союз автостраховщиков (РСА) в связи с отзывом лицензии АО "НАСКО" ("Национальная страховая компания Татарстан") предупреждает сотрудников и представителей АО "НАСКО", а также автовладельцев о том, что договоры ОСАГО, заключенные от имени компании "НАСКО", а также договоры ОСАГО, заключенные в электронном виде, начиная с 15 мая 2019 года, являются недействительными. Об этом говорится в сообщении РСА.

"Заключение договоров ОСАГО АО "НАСКО" в электронном виде и на бланках страховой компании АО "НАСКО", начиная с 15 мая 2019 года преследуется по закону", - заявляет РСА.

При покупке полиса ОСАГО РСА настойчиво рекомендует всем автовладельцам проверять номер бланка полиса на сайте РСА.

Банк России отозвал лицензию у НАСКО 14 мая 2019 года. После этого РСА начал работу по осуществлению компенсационных выплат по ОСАГО за НАСКО. Союз оценивает объем обязательств этой страховой компании по обязательной "автогражданке" в 7 млрд руб.




"AK&M" от 20.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100