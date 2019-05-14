ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 21 мая в размере 64.4888 руб. против 64.6327 руб. на 18 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.05.19 - 64.6327 руб.

17.05.19 - 64.5598 руб.

16.05.19 - 64.8489 руб.

15.05.19 - 65.3001 руб.

14.05.19 - 65.4703 руб.

























































































































































































































































"AK&M" от 20.05.2019