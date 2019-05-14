ЦБ РФ установил официальный курс евро на 21 мая в размере 71.9631 руб. против 72.2464 руб. на 18 мая.





Курс евро за последние 5 дней:



18.05.19 - 72.2464 руб.

17.05.19 - 72.3651 руб.

16.05.19 - 72.6891 руб.

15.05.19 - 73.3712 руб.

14.05.19 - 73.5231 руб.





































































































"AK&M" от 20.05.2019