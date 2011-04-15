Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/05/2019
14:20

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 мая

Банк России установил на 21 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 44.7101
1 Азербайджанский манат 38.0128
100 Армянских драмов 13.4324
1 Белорусский рубль 31.0072
1 Болгарский лев 36.8066
1 Бразильский реал 15.7236
100 Венгерских форинтов 22.0735
1000 Вон Республики Корея 53.9944
10 Гонконгских долларов 82.1618
10 Датских крон 96.3929
1 Доллар США 64.4888
1 Евро 71.9631
100 Индийских рупий 92.7463
100 Казахстанских тенге 17.0214
1 Канадский доллар 48.0292
100 Киргизских сомов 92.3247
10 Китайских юаней 93.2647
10 Молдавских леев 35.9770
1 Новый туркменский манат 18.4517
10 Норвежских крон 73.5359
1 Польский злотый 16.7469
1 Румынский лей 15.1219
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9307
1 Сингапурский доллар 46.9009
10 Таджикских сомони 68.3869
1 Турецкая лира 10.6558
10000 Узбекских сумов 76.2671
10 Украинских гривен 24.6399
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2232
10 Чешских крон 27.9402
10 Шведских крон 66.9471
1 Швейцарский франк 63.8187
10 Южноафриканских рэндов 44.8877
100 Японских иен 58.5596

"AK&M" от 20.05.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100