Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 мая

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Банк России установил на 21 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.7101
1 Азербайджанский манат 38.0128
100 Армянских драмов 13.4324
1 Белорусский рубль 31.0072
1 Болгарский лев 36.8066
1 Бразильский реал 15.7236
100 Венгерских форинтов 22.0735
1000 Вон Республики Корея 53.9944
10 Гонконгских долларов 82.1618
10 Датских крон 96.3929
1 Доллар США 64.4888
1 Евро 71.9631
100 Индийских рупий 92.7463
100 Казахстанских тенге 17.0214
1 Канадский доллар 48.0292
100 Киргизских сомов 92.3247
10 Китайских юаней 93.2647
10 Молдавских леев 35.9770
1 Новый туркменский манат 18.4517
10 Норвежских крон 73.5359
1 Польский злотый 16.7469
1 Румынский лей 15.1219
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9307
1 Сингапурский доллар 46.9009
10 Таджикских сомони 68.3869
1 Турецкая лира 10.6558
10000 Узбекских сумов 76.2671
10 Украинских гривен 24.6399
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.2232
10 Чешских крон 27.9402
10 Шведских крон 66.9471
1 Швейцарский франк 63.8187
10 Южноафриканских рэндов 44.8877
100 Японских иен 58.5596
"AK&M" от 20.05.2019