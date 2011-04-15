Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 мая

Банк России установил на 21 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.7101

1 Азербайджанский манат 38.0128

100 Армянских драмов 13.4324

1 Белорусский рубль 31.0072

1 Болгарский лев 36.8066

1 Бразильский реал 15.7236

100 Венгерских форинтов 22.0735

1000 Вон Республики Корея 53.9944

10 Гонконгских долларов 82.1618

10 Датских крон 96.3929

1 Доллар США 64.4888

1 Евро 71.9631

100 Индийских рупий 92.7463

100 Казахстанских тенге 17.0214

1 Канадский доллар 48.0292

100 Киргизских сомов 92.3247

10 Китайских юаней 93.2647

10 Молдавских леев 35.9770

1 Новый туркменский манат 18.4517

10 Норвежских крон 73.5359

1 Польский злотый 16.7469

1 Румынский лей 15.1219

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.9307

1 Сингапурский доллар 46.9009

10 Таджикских сомони 68.3869

1 Турецкая лира 10.6558

10000 Узбекских сумов 76.2671

10 Украинских гривен 24.6399

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.2232

10 Чешских крон 27.9402

10 Шведских крон 66.9471

1 Швейцарский франк 63.8187

10 Южноафриканских рэндов 44.8877

100 Японских иен 58.5596

"AK&M" от 20.05.2019