Банк России на 21 мая понизил курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 71.9631 руб., курс доллара США - более чем на 14 копеек до 64.4888 руб.

Банк России на 21 мая понизил официальный курс евро к рублю более чем на 28 копеек до 71.9631 руб. с 72.2464 руб., курс доллара США - более чем на 14 копеек до 64.4888 руб. с 64.6327 руб. 18 мая.



Стоимость бивалютной корзины на 21 мая уменьшилась более чем на 21 копейку (-0.3%) до 67.8522 руб. с 68.0589 руб. 18 мая.



"AK&M" от 20.05.2019