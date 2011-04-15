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20/05/2019
15:39

Акрон начал прямые поставки минеральных удобрений в Аргентину

Группа "Акрон" начала прямые поставки удобрений на рынок Аргентины через открытую в прошлом году дочернюю компанию Acron Argentina S.R.L. Об этом говорится в сообщении Акрона.

В начале мая в Аргентину прибыло первое судно с 20 тыс. т карбамидо-аммиачной смеси (КАС) для поставок конечным потребителям через собственную систему дистрибуции.

Для осуществления прямых продаж жидких удобрений КАС группа "Акрон" арендовала складские емкости общим объемом около 50 тыс. тонн в портах Сан Мартин и Зарате.

Компания Acron Argentina S.R.L. была открыта в 2018 году и зарегистрирована в Буэнос Айресе.

Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведёт собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет лицензиями на добычу на 13 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty S.A., одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.


"AK&M" от 20.05.2019
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