ЦБ объявил учётную цену золота на 21 мая - 2644.05 руб./г против 2671.88 руб./г на 18 мая
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 21 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2644.05 руб./грамм
Серебро: - 29.89 руб./грамм
Платина: - 1698.08 руб./грамм
Палладий: - 2730.62 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
14.05 15.05 16.05 17.05 18.05
Золото 2700.50 2724.24 2708.13 2689.10 2671.88
Серебро 30.86 30.98 30.89 30.71 30.09
Платина 1795.49 1795.03 1772.20 1760.15 1716.42
Палладий 2807.96 2792.26 2764.63 2775.14 2749ю18