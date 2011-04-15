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20/05/2019
16:15

"Детский мир" выплатит финальные дивиденды за 2018 год на 3.3 млрд руб.

ПАО "Детский мир" выплатит финальные дивиденды за 2018 год на 3.3 млрд руб. из расчёта 4.45 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании по итогам годового собрания акционеров, которое состоялось 16 мая 2019 года.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 27 мая 2019 года.

В совет директоров избраны: Павел Бояринов, Алексей Катков, Станислав Котомкин, Евгений Мадорский, Тони Майер, Ольга Рыжкова, Вячеслав Хван, Владимир Чирахов, Александр Шевчук, Александр Шульгин.

Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность компании за 2018 год, а также новую редакцию устава. Аудитором отчётности ПАО "Детский мир" на 2019 год избрано ЗАО "Делойт и Туш СНГ".

Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.


"AK&M" от 20.05.2019
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