ПАО "Детский мир" выплатит финальные дивиденды за 2018 год на 3.3 млрд руб. из расчёта 4.45 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании по итогам годового собрания акционеров, которое состоялось 16 мая 2019 года.



Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 27 мая 2019 года.



В совет директоров избраны: Павел Бояринов, Алексей Катков, Станислав Котомкин, Евгений Мадорский, Тони Майер, Ольга Рыжкова, Вячеслав Хван, Владимир Чирахов, Александр Шевчук, Александр Шульгин.



Акционеры утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность компании за 2018 год, а также новую редакцию устава. Аудитором отчётности ПАО "Детский мир" на 2019 год избрано ЗАО "Делойт и Туш СНГ".



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.





"AK&M" от 20.05.2019