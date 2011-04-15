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20/05/2019
16:05

Делегация Минпромторга примет участие в СЭФ-2019

VIII Среднерусский экономический форум пройдёт при участии и поддержке Минпромторга России.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в официальном приветствии участникам форума подчеркнул, что центральная тема форума - "Цифровой регион" - как никогда актуальна в контексте становления и развития цифровой экономики, когда стоят задачи по определению путей эффективного внедрения и интеграции современных цифровых технологий в различные сферы общественной жизни и их адаптации к региональной специфике.

"Цель форума - консолидация усилий всех его участников для выработки четкого понимания перспектив, возможностей и механизмов использования цифровых технологий для повышения качества жизни населения, создания новых рабочих мест, повышения производительности труда и стимулирования экономического роста. При этом нельзя забывать и о возникающих в связи с цифровизацией рисках, касающихся, в первую очередь, вопросов информационной безопасности государства, организаций и отдельных граждан", - подчеркнул в приветствии О.Бочаров.

Секция "Цифровое производство" в рамках СЭФ-2019 пройдет при участии представителей профильных департаментов Минпромторга России: заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Василия Шпака, заместителя директора департамента цифровых технологий Ивана Кузьменко, заместителя директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Алексея Матушанского, начальника отдела научно-технического развития департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева, ведущего специалиста - эксперта отдела экологической политики и наилучших доступных технологий департамента стратегического развития и корпоративной политики Евгения Коротких.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития России, Минпромторга России и ТПП РФ.

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 20.05.2019
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