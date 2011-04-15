Авиакомпания AZUR air открыла регулярные рейсы из аэропорта "Внуково" в Тайюань

Партнёр Международного аэропорта "Внуково" – авиакомпания AZUR air открыла регулярные рейсы из Международного аэропорта Внуково в город Тайюань, провинция Шаньси, Китай. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Рейсы выполняются один раз в неделю по пятницам на воздушном судне Boeing 767-300. Полётная программа рассчитана на китайских туристов, желающих посетить Россию. Первые 328 пассажиров прибыли в Москву в субботу, 18 мая. Ранее авиакомпания AZUR air обеспечивала только выездной туристический поток – перелёты российских граждан на зарубежные курорты по 27 направлениям из 42 регионов. Теперь AZUR air начала обслуживание въездного туристического потока в Россию.



Продажи билетов на новом направлении реализуются совместно с китайскими партнерами на туристическом рынке в составе комплексных трэвел-продуктов. Кроме того, продажа мест на данные рейсы открыта на официальном сайте авиакомпании www.azurair.com.



Значительное положительное влияние на динамику туристического потока из КНР в Россию оказывает и упрощенный визовый режим для китайских граждан. Согласно межправительственному соглашению, безвизовый въезд на территорию Российской Федерации разрешен для организованных туристических групп на срок до 30 дней.



В Международном аэропорту "Внуково" созданы комфортные условия для туристов из Китая. Аэропорт сертифицирован по программе China Friendly ("Дружественный Китаю"), учрежденной туристической ассоциацией "Мир без границ". В точках общественного питания и торговли аэропорта доступна оплата с помощью системы UnionPay, в кафе и ресторанах есть меню на китайском языке.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2018 год вырос на 18.4% до 21.478 млн по сравнению с годом ранее.



"AK&M" от 20.05.2019