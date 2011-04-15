Московская Биржа начинает торги фьючерсами на ставку денежного рынка RUSFAR

На срочном рынке Московской Биржи 21 мая 2019 года стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на ставку денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемую на основании заявок и сделок российского рынка репо с центральным контрагентом (ЦК) с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Об этом говорится в сообщении биржи.



Новые контракты предоставляют различные торговые стратегии участникам денежного рынка, такие как хеджирование процентных доходов (стоимости фондирования) при размещении (привлечении) денежных средств под залог клиринговых сертификатов участия (КСУ); хеджирование портфеля ценных бумаг; Инвестирование в одномесячные инструменты денежного рынка.



Цена исполнения контракта зависит от среднего значения ставки RUSFAR за расчётный месяц. На бирже будут одновременно обращаться 12 контрактов с исполнением каждый месяц с июня 2019 по май 2020 года. Номинал контракта – 1 млн руб.



Московская Биржа 18 апреля 2019 года презентовала новый индикатор денежного рынка – ставку RUSFAR, которая отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка – РЕПО с ЦК с КСУ. Более 200 участников, подключенных к рынку РЕПО с КСУ, формируют рыночные ставки в анонимном безадресном режиме на стандартные сроки: overnight, одна неделя, две недели, один месяц, два месяца, три месяца, а 15 маркетмейкеров регулярно поддерживают котировки.



С 13 мая 2019 года участникам рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) Московской Биржи стали доступны процентные своп контракты (Overnight Index Swap, OIS) на ставку RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года. В настоящее время на срочном рынке торгуются 68 фьючерсных контрактов и 38 опционов на них, базовыми активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть и другие товары, процентные ставки. В 2018 году объём торгов производными на Московской Бирже вырос на 5.6% до 89.3 трлн руб.



"AK&M" от 20.05.2019