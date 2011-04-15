ПАО "Интер РАО" выплатит дивиденды за 2018 год на 17.919 млрд руб., или 25% от чистой прибыли по МСФО (0.171635536398468 руб. на одну обыкновенную акцию). Об этом говорится в сообщении компании по итогам годового собрания акционеров, которое состоялось 20 мая 2019 года.



На формирование резервного фонда будет направлено 947 млн руб., на погашение убытков прошлых лет - 73 млн руб.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.487 ГВт, тепловая - 25.731 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 29.3919% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 9.2389%, АО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%.





"AK&M" от 20.05.2019