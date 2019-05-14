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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 21 мая, в размере 71.9631 руб. против 72.2464 руб. на 18 мая.
Курс евро за последние 5 дней:
18.05.19 - 72.2464 руб.
17.05.19 - 72.3651 руб.
16.05.19 - 72.6891 руб.
15.05.19 - 73.3712 руб.
14.05.19 - 73.5231 руб.
"AK&M" от 21.05.2019