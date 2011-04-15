Повтор! Народная стратегия развития Курской области вынесена на общественное обсуждение

Народная стратегия развития Курской области вынесена на общественное обсуждение. Об этом говорится в пресс-релизе Администрации Курской области.



Состоялись общественные слушания по итогам работы "Мастерских проектов". Куряне ознакомились с будущей Народной стратегией развития региона до 2025 года, задали интересующие вопросы и высказали свои замечания.



На широкое обсуждение вынесли около 100 проектов, способных решить самые острые проблемы Курской области в здравоохранении, образовании, городской среде, экономике и дорожной сфере. Каждое решение детально проработано участниками проектных мастерских, в которые вошли более 200 человек различных профессий и взглядов, но объединённых одной целью - изменить жизнь курян к лучшему.



Среди представленных предложений - создание регионального Центра по психологическому сопровождению детей и семейному развитию, системы кустовых ФАПов, дизайн-кода города, сети сельскохозяйственных кооперативов, Центра организации дорожного движения по опыту Москвы и многое другое.



На слушаниях с помощью общественности определили самые перспективные разработки для их реализации. Активное участие в обсуждении принял врио губернатора Курской области Роман Старовойт. По итогам работы глава региона отметил, что уже сейчас можно приступить к исполнению некоторых из представленных проектов.



"Моя задача организовать работу администрации Курской области таким образом, чтобы ряд предложенных проектов был готов к началу реализации буквально до конца месяца. Сегодня я подпишу такое поручение своим заместителям. Надеюсь, лидеры направлений "мастерских" войдут в состав проектных офисов, которые будут сформированы", - сказал Р.Старовойт.





"AK&M" от 21.05.2019