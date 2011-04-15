АвтоВАЗ отзывает 33 тыс. Lada Largus

ПАО "АвтоВАЗ" отзывает 32.892 тыс. автомобилей марки Lada Largus. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.



Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педель тормоза.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте ведомства, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его замена.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Прибыль АвтоВАЗа по МСФО за 2018 год составила 5.861 млрд руб. против убытка 9.662 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11%, до 283.127 млрд руб. с 225.648 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 8.342 млрд руб. против убытка 10.063 млрд руб. Операционная прибыль составила 15.617 млрд руб. против убытка 643 млн руб.



"AK&M" от 21.05.2019