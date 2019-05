Газпром увеличит мощности газоснабжения в промзоне Уфы. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая изучил проект реконструкции ГРС-3 "Ново-Александровка" в Уфе.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. В результате реализации проекта максимальная производительность газораспределительной станции составит 263 куб. м/сек.



ГРС-3 "Ново-Александровка", входящая в состав Уфимской площадки Кармаскалинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Уфа", обеспечивает природным газом четыре теплоэлектростанции, а также крупные нефтехимические предприятия, расположенные в промышленной зоне на севере Уфы. Кроме того, природным газом снабжаются жилищно-коммунальные объекты башкирской столицы, в том числе микрорайоны Затон и Демский.



Проектом, получившим положительное заключение Казанского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы по реконструкции газораспределительной станции и строительству блочно-комплектной электростанции на отдельном участке. Площадка ГРС-3 будет расширена. Также на ней будут размещены подогреватели газа, термошкаф с узлом измерения расхода газа, молниеприемники, надземные и подземные трубопроводы.



Для обеспечения транспортной связи площадок газораспределительной станции и блочно-комплектной электростанции будут проложены две подъездные автодороги протяжённостью 114 и 60 м. Проектной документацией также предусмотрено обустройство примыкания к автодороге в Уфимском районе - от улицы Энергетиков до Причальной.



На площадке газораспределительной станции будет отремонтировано покрытие из цементобетона и бетонных плиток. На свободной от застройки территории обустроят дорожки и разобьют газоны, а территорию оградят и обеспечат электроосвещением.



Поскольку ГРС-3 расположена на возвышенной пойменной террасе реки Белая, для защиты создаваемой газотранспортной инфраструктуры от подтопления будут проложены водоотводные канавы.



Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств ПАО "Газпром". Проектировщик - ООО "Газпром центрремонт".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", по МСФО за 2018 год составила 1.456 трлн руб., что в два раза больше, чем годом ранее - 714.302 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 26% до 8.224 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 29% до 4.303 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 33% до 2.951 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 19% до 348.625 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 9%, за год и составила 954.493 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 8% и составили 6.181 трлн руб.



