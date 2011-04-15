Самолёт Ту-134 совершил свой последний коммерческий рейс

Самолёт Ту-134 (принадлежит компании "АЛРОСА") совершил свой последний коммерческий рейс. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского аэропорта.



На легендарном для советской авиации самолёте из Иркутска в Мирный отправились 70 пассажиров.



Это воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет.



Из Мирного Ту-134 отправится в Новосибирский музей авиации и космонавтики.





"AK&M" от 21.05.2019