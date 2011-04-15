Дороги к парку "Остров Мечты" построят до конца лета

Подъездные пути к парку "Остров Мечты" и съезды с больших магистралей к нему будут готовы до конца лета, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Город за свой счёт строит необходимые подъездные пути и съезды с больших магистралей к крупнейшему в России развлекательному парку", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что инвесторы планируют завершить строительство первой очереди парка также к сентябрю.



"На территории комплекса оборудуют крупную парковку на 3.5 тыс. машин. Для нас важно не просто запустить новый и уникальный объект в городе, но и создать благоприятную транспортную ситуацию, обеспечить подъезд к нему", - добавил глава Стройкомплекса.



"AK&M" от 21.05.2019