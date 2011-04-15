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21/05/2019
11:57

Передача банка "Российский капитал" в ДОМ.РФ обошлась казне в 80.5 млрд руб., заявляет Счетная палата

Потери казны РФ в результате передачи акций АКБ "Российский капитал" в АО "ДОМ.РФ" составили 80.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

По мнению контрольного ведомства, потери вызваны недостатками нормативно-правового регулирования при отражении операций по предоставлению РФ имущественных взносов и учету акций, поступающих в казну. В частности, не предусмотрен аналитический учет имущественных взносов, не урегулирована процедура переоценки финансовых активов, составляющих казну. В результате АСВ передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84.14 млрд руб., в ДОМ.РФ пакет перешел уже по рыночной цене в 3.63 млрд руб., которую определил оценщик.

В сумме потерь также отражены затраты государства на достройку объектов ГК СУ-155 в размере 33.16 млрд руб., профинансированные через АКБ "Российский капитал". Данная функция была непрофильной для банка, он не смог обеспечить эффективный контроль стоимости достройки домов и не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства, в том числе от продажи активов ГК СУ-155. Как следствие, объекты не были завершены в установленные сроки, подчеркивает контрольное ведомство.

Банк, несмотря на длительную процедуру оздоровления, остается убыточным. "За 10 лет финансового оздоровления Банка расходы на санацию составили 164.4 млрд руб. Однако, несмотря на такие значительные расходы, его деятельность практически на всем периоде санации оставалась убыточной. На конец 2017 года общий накопленный убыток составил 53.6 млрд руб.", - сообщил на коллегии аудитор Андрей Перчян.

В 2018 году ДОМ.РФ провел ряд мероприятий по оздоровлению банка. Однако Центробанк решил продлить его санацию до 2025 года в связи с присоединением дочернего "Социнвестбанка".

После перехода в ДОМ.РФ кредитная организация не только поменяла название на Банк ДОМ.РФ, но и стала уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. С учетом этой роли и финансового положения банка в Счетной палате видят риски невыполнения одной из важнейших задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - перехода на новый механизм финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу.

"По нашей оценке, в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета", - отметил А.Перчян.

Есть риски и для самого акционера. "В краткосрочной перспективе ДОМ.РФ может столкнуться с сокращением собственных средств и отвлечением дополнительных финансовых ресурсов", - предупредил аудитор. Кроме того, имеются риски для выплат ДОМ.РФ дивидендов в федеральный бюджет. Поводом для таких опасений стало существенное сокращение в 2016-2018 годах нераспределенной прибыли прошлых лет. На конец 2018 года она сократилась почти в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 12.94 млрд руб.

"AK&M" от 21.05.2019
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