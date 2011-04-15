Brent остается ниже $73.5 за баррель

Нефтяные котировки в понедельник показали разнонаправленную динамику. Фьючерсы на Brent демонстрировали уверенный рост в первой половине дня, отыгрывая результаты заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Участники сделки пока придерживаются прежних договоренностей, заявлений о намерениях увеличить добычу по итогам заседания не прозвучало. Следующая встреча комитета запланирована на 25-26 июня в Вене, однако источники СМИ говорят о возможном переносе на 3-4 июля. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Во второй половине дня фьючерсы на Brent постепенно сползали вниз после непродолжительной консолидации возле сопротивления $73.5 за баррель. Эта отметка сейчас удерживает инструмент от дальнейшего роста. Сентимент складывается в пользу восстановления котировок в район $75, что наиболее вероятно в отсутствии новых негативных новостей.



Президент США в понедельник пригрозил Ирану "большой силой" (great force), если последний будет демонстрировать агрессию на Среднем востоке. По словам Трампа, Вашингтон и Тегеран на данный момент не ведут переговоров. При этом Трамп подчеркнул, что диалог полностью зависит от иранской стороны. Ранее на прошлой неделе беспилотной техникой были атакованы четыре нефтяных танкера вблизи побережья ОАЭ и два нефтепровода Саудовской Аравии. Конкретных обвинений озвучено не было, но многие высказывали подозрения в отношении Ирана, который в этом месяце столкнулся с ужесточением американских санкций.



Сегодня последний день обращения июньских фьючерсов на нефть американского сорта WTI на бирже CME. С завтрашнего дня наблюдение будет вестись по июльским контрактам. В 23:30 по МСК ожидается публикация данных по запасам в США от Американского института нефти (API). С утра фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0.5% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.







"AK&M" от 21.05.2019