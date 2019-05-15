ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 22 мая в размере 64.5372 руб. против 64.4888 руб. на 21 мая.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.05.19 - 64.4888 руб.

18.05.19 - 64.6327 руб.

17.05.19 - 64.5598 руб.

16.05.19 - 64.8489 руб.

15.05.19 - 65.3001 руб.



























































































































































































































































"AK&M" от 21.05.2019