Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 мая

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Банк России установил на 22 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3629
1 Азербайджанский манат 38.0414
100 Армянских драмов 13.4663
1 Белорусский рубль 31.1098
1 Болгарский лев 36.7691
1 Бразильский реал 15.7531
100 Венгерских форинтов 21.9596
1000 Вон Республики Корея 53.9491
10 Гонконгских долларов 82.2214
10 Датских крон 96.2954
1 Доллар США 64.5372
1 Евро 71.9654
100 Индийских рупий 92.5793
100 Казахстанских тенге 17.0296
1 Канадский доллар 48.0617
100 Киргизских сомов 92.3940
10 Китайских юаней 93.3036
10 Молдавских леев 35.9439
1 Новый туркменский манат 18.4656
10 Норвежских крон 73.3836
1 Польский злотый 16.7108
1 Румынский лей 15.0961
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.9426
1 Сингапурский доллар 46.7932
10 Таджикских сомони 68.4382
1 Турецкая лира 10.6360
10000 Узбекских сумов 76.3898
10 Украинских гривен 24.7245
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9042
10 Чешских крон 27.8839
10 Шведских крон 66.6803
1 Швейцарский франк 63.8413
10 Южноафриканских рэндов 44.6007
100 Японских иен 58.5983
"AK&M" от 21.05.2019