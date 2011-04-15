Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 мая

Банк России установил на 22 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.3629

1 Азербайджанский манат 38.0414

100 Армянских драмов 13.4663

1 Белорусский рубль 31.1098

1 Болгарский лев 36.7691

1 Бразильский реал 15.7531

100 Венгерских форинтов 21.9596

1000 Вон Республики Корея 53.9491

10 Гонконгских долларов 82.2214

10 Датских крон 96.2954

1 Доллар США 64.5372

1 Евро 71.9654

100 Индийских рупий 92.5793

100 Казахстанских тенге 17.0296

1 Канадский доллар 48.0617

100 Киргизских сомов 92.3940

10 Китайских юаней 93.3036

10 Молдавских леев 35.9439

1 Новый туркменский манат 18.4656

10 Норвежских крон 73.3836

1 Польский злотый 16.7108

1 Румынский лей 15.0961

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.9426

1 Сингапурский доллар 46.7932

10 Таджикских сомони 68.4382

1 Турецкая лира 10.6360

10000 Узбекских сумов 76.3898

10 Украинских гривен 24.7245

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.9042

10 Чешских крон 27.8839

10 Шведских крон 66.6803

1 Швейцарский франк 63.8413

10 Южноафриканских рэндов 44.6007

100 Японских иен 58.5983

"AK&M" от 21.05.2019